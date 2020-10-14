Menajerimi Ara'ya yeni bir transfer

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından birisi olan Menajerimi Ara dizisine geçtiğimiz bölümlerde Çağatay Ulusoy, Tuba Büyüküstün, Gökçe Bahadır, Ercan Kesal, Nükhet Duru, Alican Yücesoy, Melissa Şenolsun, Nebahat Çehre gibi pek çok isim konuk olmuştu. Bu sefer kadroya yeni bir isim daha katılacak.

Bu hafta Terzioğlu ile birlikte Hazal Kaya ve usta oyuncu Bilge Şen de kısa sahnelerle ekrana geldi. Ancak bu kez konuk oyuncu olarak değil, diziye yeni bir karakterin dahil olması ile ilgili bir durum söz konusu.

Bu isim ilk olarak Paramparça dizisinde Ozan olarak izlediğimiz Burak Tozkoparan. Son dönemin başarılı genç oyuncuları arasında yer alan Tozkoparan, Kırgın Çiçekler, Tozkoparan ve son olarak Gençliğim Eyvah dizisinde oynadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından verdiği bilgide Burak Tozkoparan’ın diziye Emir isimli bir karakter olarak geleceğini ifade etti.