Menajerimi Ara'ya Hazal Kaya sürprizi!

Hazal Kaya, yaz sezonunda ise internet fenomeni Aslı Kızmaz’ın ‘Benden Ne Olur?’ isimli kitabından uyarlanan aynı isimli filmde rol aldı. Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Elçin Afacan, Cem Belevi, Enis Arıkan, Selin Şekerci ile birlikte oynadığı filmin çekimleri şu sıralar tamamlanmak üzere.

Hazal Kaya hayranları heyecanla yeni projesini bekliyorlar. Henüz vizyon tarihi belli olmayan film, komedi türünde ve Hazal Kaya, Sertab Bal isimli bir kadını oynuyor. Filmin setinde eğlenceli anların yaşandığı da oyuncuların paylaşımlarıyla ortaya çıkmakta.

Güzel oyuncunun hayranlarına bir güzel müjdeli haber daha geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, twitter hesabından Hazal Kaya’nın Star TV’de yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak geleceğini duyurdu.

Hazal Kaya’nın diziye 8. bölümde dahil olacağı da verilen bilgiler arasında yer alıyor. Aynı bölümde Özge Özpirinçci’nin de yer alacağı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.