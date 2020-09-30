Menajerimi Ara'nın Ece'si Duygu Şen'den evlilik sürprizi!

Menajerimi Ara dizisinde gazeteci Ece karakterini canlandıran Duygu Şen evlendi. 2003 yılından bu yana oyunculuk kariyerini devam ettiren Duygu Şen, Bal J olarak tanınan Jerfi Benveniste ile dünya evine girdi.

Ünlü oyuncu ınstagram profilinde de ismini Duygu Şen Benveniste olarak değiştirdi. Instagram hesabından paylaşımda da bulunan oyuncu, “Canım oyun arkadaşım sevgili. Şimdi kocam oldu iyi ki de oldu” diye yazdı.

Geçen hafta evlendikleri ortaya çıkın çift koronavirüs sebebiyle sade bir nikah töreni yapmayı uygun buldu.

Hayat Bilgisi dizisiyle ekran kariyerine başlayan oyuncu, Kızım Nerede, Harem, Şefkat Tepe gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu, ayrıca birçok sinema filminde de farklı rollerde yer aldı.