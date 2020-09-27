Oyunculuk performansıyla son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu’nun doğallığı çok sevildi. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Ahsen Eroğlu'nun sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

İŞTE AHSEN EROĞLU’NUN SOKAK TARZI...

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 yılında Çorlu'da doğmuştur. Eğitimini Ege Ünivesitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda tamamlayan ve Sahne 3MOTA çatısı altında oyunculuk eğitimi alan Ahsen Eroğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Bir Modern Habil Kabil Hikayesi adlı dizi ile yaşamış; daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kızlarım İçin, Anne ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır. Ahsen Eroğlu şimdilerde ise Menejarimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat vermektedir.