Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu yeteneğini konuşturdu hayranlarını şaşırttı

Menajerimi Ara dizinde Ayşenil Şamlıoğlu ve Bedir Bedir ile birlikte koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Ahsen Eroğlu, sosyal meedya hesabından ev halini paylaştı. Pijaması ve ağzında maskesi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bu pozuyla hastalığı yaymamak adına evde de dikkat ettiğini göstermiş oldu.

Resim yeteneği ile bilinen oyuncu kendisini de bir hayli geliştirdi. Ahsen Eroğlu, farklı duygular veren kişileri resmederek ortaya ilginç bir tablo çıkarttı.

Son yıların en dikkat çeken isimleri arasında yer alan ünlü oyuncunun çalışma bittikten sonraki paylaşımı dikkat çekti. İşte o paylaşım;

Ben de bilmiyorum ne yaptığımı