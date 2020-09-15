Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu sokak tarzıyla dikkat çekti!

Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu sokak tarzıyla dikkat çekti. Baştan aşağıya siyahlara bürünen güzel oyuncuyu görenler tanıyamadı. Ahsen Eroğlu AVM'deki mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Eroğlu'nun sıcak havaya rağmen deri ceket giymesi dikkat çekti.

İşte Ahsen Eroğlu sokak tarzı...

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 yılında Çorlu'da doğmuştur. Eğitimini Ege Ünivesitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda tamamlayan ve Sahne 3MOTA çatısı altında oyunculuk eğitimi alan Ahsen Eroğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Bir Modern Habil Kabil Hikayesi adlı dizi ile yaşamış; daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kızlarım İçin, Anne ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Kumru karakterine hayat verdi. Ahsen Eroğlu, 1.65 metre boyunda, 49 kilo ve Akrep burcudur.