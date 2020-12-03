Menajerimi Ara'da Murat Dalkılıç sürprizi!

Star Tv’nin sevilen dizisi Menajerimi Ara bu yılın en başarılı yapımları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs engeline takılan dizinin çekimleri tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Birçok ünlüye ev sahipliği yapan Menajerimi Ara’nın bu haftaki konuğu belli oldu. Murat Dalkılıç dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.



Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Murat Dalkılıç, Menajerimi Ara’ya farklı bir soluk katacak. Ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımı hayranlarını sevindirdi.