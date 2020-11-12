Menajerimi Ara'da İrem Derici ve Ahsen Eroğlu sahnesi gülmekten kırıp geçirecek

İrem Derici Menajerimi Ara dizisine ikinci kez konuk oluyor. Yeni bölümde İrem Derici’nin telefonunun hacklenmesiyle, Derici kendini büyük bir çıkmazın içinde buluyor. Dizinin Pazar akşamı yayınlanacak olan 13.bölümünde İrem Derici’nin tuvalet penceresinden kaçma girişimi yıllar önce Hande Ataizi’nin unutulmaz anlarını hatırlatacak.

İşte bu sahnenin arka planını da Ahsen Eroğlu anlatmıştı. Gülmekten çekmekte zorlandıklarını dile getiren Eroğlu, tuvaletten kaçma sahnesinde çok eğlendiklerini belirtti. İrem Derici’nin “Tarih tekerrürden ibaretmiş” sözleri de Hande Ataizi’ye bir gönderme olarak yorumlanmıştı. İşte o sahnenin tamamın Pazar günü ekranda olacak.





Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklarla ilgili diğer ayrıntılar da belli oldu. Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’ heyecanlı bir bölümle daha izleyici karşısına çıkıyor.

Yeni bölümde, telefonundaki fotoğraflarla kendisine şantaj yapılan İrem Derici, soluğu menajeri Feris’in (Canan Ergüder) ofisinde alırken Derici, Dicle’yle (Ahsen Eroğlu) beraber suç duyurusunda bulunmak için gittikleri savcılıkta magazine yakalanmamak adına birçok macera atlatıyorlar.





Öte yandan, Çınar (Fatih Artman) Ece’den (Duygu Şen) Pınar Deniz’in yeni menajerinin Serkan (Serhat Teoman) olduğunu öğrenmesiyle büyük şok yaşıyor. Barış (Deniz Can Aktaş) ve Emir’in (Burak Tozkoparan) arasında her geçen gün artan gerginlikten iyice şüphelenmeye başlayan Feris ise ikilinin arasındaki iplerin gerilmesinin sebebinin Dicle olduğunu öğreniyor.