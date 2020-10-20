Menajerimi Ara'da beklenmedik bir ayrılık!

Menajerler ve oyuncular dünyasının arka planını konu edinen ve birçok ünlü ismin de konuk oyuncu olarak yer aldığı diziye Burak Tozkoparan’ın katılması da dizi için iyi oldu. Gençliğim Eyvah isimli dizinin finalinden sonra Tozkoparan diziye Emir olarak katıldı ve hikayenin Dicle kısmını etkileyecek bir isim olarak dikkat çekti.

Menajerimi Ara dizisinde her şey yolunda gidiyor. Ancak yaşanan bir ayrılık ise üzücü oldu. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin görevini devretti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre ünlü yönetmen yeni dizi Rekabet’in hazırlıkları için göreve bıraktı.

Menajerimi Ara dizisindeki bu ayrılık ekibi de üzdü. Yeni gelen isim ise Deniz Çelebi Dikilitaş oldu… Dizide yönetmen değişikliğinin olumsuz bir etkisinin olması beklenmiyor…



