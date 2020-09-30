Menajerimi Ara yeni bölümde Gökçe Bahadır sürprizi!

Menajerimi Ara dizisinin 7. yeni bölümünün sürprizi Gökçe Bahadır oldu. 6 Ekim Salı akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde ünlü oyuncu kendisini canlandıracak. Aynı anda iki yerde olması gereken Gökçe Bahadır’ın senaryo gereği yere kapaklanması da ayrı bir detay oldu.

Menajerimi Ara dizisinin 7. bölümüne yansıyan görüntülerde ünlü oyuncu yine oyunculuk yeteneklerini sergilemişti. Deniz ile Dicle’nin ayrılmasını istemeyen izleyiciler ise, yeni bölümü iple çekiyor.





MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ajansı almak için Ceylan'la görüşen Kıraç çok heyecanlıdır. Diğer menajerler bu durum karşısında Kıraç kadar hevesli değildir.

Rıza Kocaoğlu, rol aldığı diziden bir film çekimi için kısa süreliğine ayrılır. Ancak Rıza, yeni filminin çekimi başlamak üzereyken Feris'i çok şaşırtacak bir şey yapar.

Bu esnada Boran Kuzum da çok istediği bir filmin oyuncu seçmelerine hazırlanmaktadır. Çınar, ne yazık ki aşırı heyecanlanan Boran'ı sakinleştirmekte zorlanır.

Mayda, Kıraç'a ajansı satın aldığında Dicle'yi işten çıkarması konusunda baskı yapar. Kıraç bu konuda ne yapacağını şaşırmış haldedir. Dicle'nin kaderi şimdi ajansın yeni sahibinin ellerindedir.