Menajerimi Ara ve Arıza kapışması reytinglerde dikkat çekti! Öğretmen dizisi fena şaşırttı

Pazar akşamları Menajerimi Ara ve Arıza dizileri arasındaki reyting kapışması dikkat çekiyor. 8 Kasım Pazar reytinglerinde tüm kategorilerde birinci olan yapım MasterChef Türkiye oldu. Show TV ekranında izleyicilerle buluşan Arıza dizisi totalde ikinci olurken, Star Tv’deki Menajerimi Ara da AB grubunda ikincilik elde etti.

ABC1 grubunda ise Arıza 3. ve Menajerimi Ara’da 4.sırada yerini aldı. 4.2-5.3 reyting aralığında sonuçlar elde eden Star TV dizisi, geçen haftaya göre düşüş sergiledi.

Arıza ise 4.3-5.8 arası reyting oranları ile gücünü korumayı sürdürdü. Pazar akşamlarının bir diğer d izisi ise atv’de yayınlanan Maria ile Mustafa…

Maria ile Mustafa, totalde 6. sırada yer alırken, AB’de ilk 10 program arasına giremedi.ABC1’de ise 10.sırada yer aldı.

Fox TV’de haftaya final yapacak olan Öğretmen dizisi ise bir miktar reyting düşüşü yaşadı. İzleyicilerin bitmesini istemedikleri, sosyal medyada da birçok tepki yorumu paylaştıkları Öğretmen dizisi AB grubunda 4’e yaklaşan reytingleri ile 5. olabildi.