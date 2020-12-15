Menajerimi Ara sosyal medyaya damga vurdu! Dizi oyuncuları takipçi sayısına göre seçiliyor

Melis Birkan’ın konuk oyuncu olduğu sahnede, Birkan’ın reklam görüşmesi öncesi, düşük olan takipçisi sayısı yükseltilerek, "Artık oyunculuktan ziyade takipçi sayılarına bakıyorlar’’ deniliyor. Bu diyalog sosyal medyada günün konusu oldu. İnternet kullanıcıları, bu tespitin doğru olduğunu savunurken milyon takipçisi olan birçok kişinin de oyunculuğunun yerlerde olduğu belirtildi.