15 Aralık 2020 Salı 01:13 | Son Güncelleme:
Menajerimi Ara sosyal medyaya damga vurdu! Dizi oyuncuları takipçi sayısına göre seçiliyor
‘Menajerimi Ara' dizisinin önceki akşam yayımlanan bölümünde, artık oyunculukta iyi olmanın en büyük göstergesinin takipçi sayıları olduğu mesajı verildi.
Melis Birkan’ın konuk oyuncu olduğu sahnede, Birkan’ın reklam görüşmesi öncesi, düşük olan takipçisi sayısı yükseltilerek, "Artık oyunculuktan ziyade takipçi sayılarına bakıyorlar’’ deniliyor. Bu diyalog sosyal medyada günün konusu oldu. İnternet kullanıcıları, bu tespitin doğru olduğunu savunurken milyon takipçisi olan birçok kişinin de oyunculuğunun yerlerde olduğu belirtildi.