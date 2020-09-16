Menajerimi Ara dizisinin tanıtımında sürpriz var!

Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Büyük beğeni toplayan dizi oldukça başarılı bir çizgide ilerliyor. Dizinin ilk 4 bölümlük performansı büyük beğeni kazandı. Ayrıca konuk ünlülerin de doğal hallerini daha çok yansıttıkları sahneler izleyenleri gülümsetiyor. Menajerimi Ara dizisinin tanıtımında sürpriz bir isim var...

MENAJERİMİ ARA'YA SÜRPRİZ İSİM

Menajerimi Ara dizisinin 5. bölümünde şarkıcı İrem Derici konuk olacak. İrem Derici’nin kaba kelimeler de kullandığı sahneden ilk görüntü geldi. Fragmanı izleyenler İrem Derici'nin o hallerine gülümsedi.





MENAJERİMİ ARA 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kıraç’ın ajanstan ayrılma haberi Ego Ajans’ta herkesi hayal kırıklığına uğratırken haberin ortaya çıkmasına sebep olan kişinin Dicle oluşu Kıraç’ı şaşırtır. Diğer tarafta Barış’ın (Deniz Can Aktaş) Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) evinde kaldığı geceki ikilinin yakınlaşma sahnesi ise izleyiciye romantik anların sinyalini veriyor.