Menajerimi Ara dizisine peş peşe koronavirüs şoku!

Dizinin başrollerinden Ahsen Eroğlu ve oyuncu Bedir Bedir'in koronavirüse yakalandığı bilgisi sosyal medyada konuşuluyor. Ay Yapım'ın Star için çektiği Menajerimi Ara dizisinden peş peşe koronavirüs vaka haberleri geliyor. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun da test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi yayıldı. Ancak Şamlıoğlu'nun menajerlik ajansı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşmadı.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİNİN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 13. yeni bölümünde Serkan’ın dönüşünün altındaki gizli gerçeği henüz bilmeyen Ego Ajans menajerleri; Barış, Emir, Beren ve İrem Derici’nin konuk olacağı İbo Show programı için hazırlıklara başlar.

Feris ve Kıraç, çıkabilecek bütün gerginlikleri önlemek adına ellerinden geleni yaparken, İrem Derici’nin başına gelen talihsiz olay Dicle’yi zor bir durumda bırakır.

Emir ve Barış arasında yaşananlar artık herkesi geri dönülmez bir şekilde etkilerken, Barış bütün duygularını Dicle ile paylaşacağı büyük bir yüzleşme yaşar.

Serkan ve Beren’in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Feris’in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle’yi şoke edecektir.

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN?

Her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan Menajerimi Ara, pazar günü Star’da.