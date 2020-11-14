Menajerimi Ara dizisinden hayranlarını üzen haber! 3 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Pazar akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Menajerimi Ara dizisinde 3 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de TRT1’in Gönül Dağı dizisinin setinde iki oyuncu ile birlikte 39 kişinin testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınmışlardı.



Benzer bir durum da Menajerimi Ara dizisiyle ilgili konuşulmakta. Henüz konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da söylentiler şimdiden tüm medyada yayılmaya başladı. Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ve Pazar akşamları ekrana gelen Star TV’nin Menajerimi Ara dizisinin setinde 3 oyuncu ile ilgili olarak koronaya yakalandıkları konuşuluyor.

İlk olarak usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’nun testinin pozitif çıktığı ancak menajerlik ajansından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir bilginin paylaşılmadığı ifade ediliyor.

Bu söylentilerin ardından iki oyuncu ile ilgili daha korona pozitif oldukları iddiası konuşuluyor. Bu isimlerden ilki dizide Dicle karakterine hayat veren genç oyuncu Ahsen Eroğlu.

Bir diğer isim ise dizide EGO Ajans’ın çaycısı olarak rol alan Bedir Bedir’in de korona testinin pozitif çıktığı söylenmekte.