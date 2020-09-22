Menajerimi Ara dizisinde Şükran Ovalı sürprizi!

Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümlerine dikkat çekici isimler konuk olmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne Şükran Ovalı, Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın konuk olduğu yeni tanıtımla duyuruldu.

Şükran Ovalı’nın anne olduktan sonra ara verdiği mesleğine geri dönmek isteyen bir oyuncuyu canlandırdığı bölümde, Ali Biçim ve Mesut Can Tomay sinemaya yenilikçi bir bakış açısı getirmek isteyen sosyal medya fenomenleri olarak dizide yer alıyorlar.

Şükran Ovalı’nın bir yandan bebeğine bakarken bir yandan sektöre dönmek istemesi onu çok düşünmeden Biçim ve Tomay’ın bir direk dansçısının hikayesini anlatacakları film projesinin içinde bulmasına sebep oluyor.

Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkan ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü bu akşam izleyicisi ile buluşacak.



