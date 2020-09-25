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25 Eylül 2020 Cuma 12:31 | Son Güncelleme:

Menajerimi Ara dizisinde Boran Kuzum sürprizi!

Menajerimi Ara dizisinde Boran Kuzum sürprizi!

Star Tv'nin salı akşamları yayınlanan dizisi Menajerimi Ara izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla beklenirken, konuk oyuncunun Boran Kuzum olduğu da duyuruldu.

Menajerimi Ara dizisinde Boran Kuzum sürprizi geliyor. Rol aldığı her yapımda sergilediği performanslarla övgüleri toplayan başarılı, genç oyuncu Boran Kuzum ‘Menajerimi Ara’da ters köşe bir hikaye ile izleyenleri kahkahaya boğacak.

Menajerimi Ara diziisnin her hafta heyecanla beklenen konuk yıldızlarında 6. bölüm isimleri Rıza Kocaoğlu ve Boran Kuzum oldu. Rıza Kocaoğlu’nun ‘Çukur’ dizisindeki karakteri Aliço’dan sıyrılamadığı, dizi karakterini kendiyle bütünleştirdiği sahnelerin yayınlandığı yeni tanıtımın ardından Boran Kuzum’un diziye konuk olduğu açıklandı.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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