Menajerimi Ara dizisi 17. yeni bölüm fragmanı yayında! Menajerimi Ara oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

Menajerimi Ara 17. yeni bölümü için heyecan dorukta. Pazar akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi yeni bölümleriyle yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Menajerimi Ara 17. yeni bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu



Ünlülerin kusursuz görünen hayatlarının gerçeklerine ışık tutan ‘Menajerimi Ara’ dizisinin 17. yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara, pazar akşamları Star TV'de ekranlara geliyor.

MENAJERİMİ ARA 17. BÖLÜM FRAGMANI

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Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

MEREJİRİM ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Geçmişten gelen bir sebepten dolayı Serkan’la karşı karşıya gelen Kıraç, kendini ünlü bir çiftin ilişki krizinin ortasında bulur. Leyla’nın ajansa sürpriz ziyareti ise Dicle’yi çok zor durumda bırakır. Annesinin verdiği tavsiyeye uyarak Emir’le buluşan Dicle, kendisiyle ilgili bir sürprizle karşılaşır. Özel hayatı ve iş hayatı giderek karmaşıklaşan Feris ise bunun sonucundan kaçamaz. Serkan, Kıraç’ın içine düştüğü krizden faydalanmak için harekete geçer. Dicle, Barış’a karşı yeni duygular keşfederken, ikisinin de bir sonraki adımları merak konusu olur.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİNİN KONUSU

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay),Feris (Canan Ergüder),Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor. Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu),egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?

MENAJERİMİ ARA'NIN BAŞROL OYUNCULARI;

Kıraç Özdal (Barış Falay)

Feris Dikmen (Canan Ergüder)

Çınar Bilgin (Fatih Artman)

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu)

Barış Havas (Deniz Can Aktaş)

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu)

MENAJERİMİ ARA'NIN YAN ROL OYUNCULARI;

Emrah Ayoğlu (Semi Sırtıkkızıl)

Gülin Yetik (Gamze Karaduman)

Beren Kahraman (Yaprak Medine)

Jülide (Nazlı Senem Ünal)

Bekir (Bedir Bedir)

Leyla (Pınar Ünsal)

Mayda (Aslı Mavitan)

Meral (Buse Sinem İren)

Ece (Duygu Şen)

Aydın (İdeal Beran Kotan)