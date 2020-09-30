Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı yayında! Menajerimi Ara 6. bölümde neler oldu?

Menajerimi Ara her hafta salı akşamları Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Saat 20.00'da izleyici ile buluşan dizi, her bölümde ünlü isimleri konuk olarak ağırlıyor. Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara 6. bölümde Boran Kuzum ve Rıza Kocaoğlu yer almıştı.

MENAJERİMİ ARA 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Menajerimi Ara dizisinin 7. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Gökçe Bahadır sürprizi ünlü oyuncunun hayranlarını epey heyecanlandırıyor.





MENAJERİMİ ARA 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Dicle’ye; “gitme, benimle kal” dediğinde Dicle’nin kafası karışır. Beren ise Dicle ve Barış’ın yakınlaşmasından huzursuz olmuştur.

Ajansı almak için Ceylan’la görüşen Kıraç çok heyecanlıdır. Diğer menajerler bu durum karşısında Kıraç kadar hevesli değildir.

Rıza Kocaoğlu, rol aldığı diziden bir film çekimi için kısa süreliğine ayrılır. Ancak Rıza, yeni filminin çekimi başlamak üzereyken Feris’i çok şaşırtacak bir şey yapar.

Bu esnada Boran Kuzum da çok istediği bir filmin oyuncu seçmelerine hazırlanmaktadır. Çınar, ne yazık ki aşırı heyecanlanan Boran’ı sakinleştirmekte zorlanır.

Mayda, Kıraç’a ajansı satın aldığında Dicle’yi işten çıkarması konusunda baskı yapar. Kıraç bu konuda ne yapacağını şaşırmış haldedir. Dicle’nin kaderi şimdi ajansın yeni sahibinin ellerindedir.