Menajerimi Ara 19. bölüm izleme linki! Menajerimi Ara 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu sezon başarılı bir çıkış yakalayan Menajerimi Ara dizisi konusu ve oyuncuları ile ekran başındakilerin beğenisini kazanmayı başardı. Başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı Menajerimi Ara dizisi pazar akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken senaryosunu Yelda Eroğlu kaleme alıyor. Peki, Menajerimi Ara 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



MENAJERİMİ ARA GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ego Ajans’ta durumlar kötüye giderken, Mayda’nın yapacağı hamleler ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Feris oyuncusunun ehliyet krizini çözmek için ilginç yöntemler denerken, Kıraç temsil ettiği senaristin yazdığı işleri satmak için sürpriz yollara başvurur.

Bir marka, kampanya yüzü tercihlerinde Feris ve Dicle’yi rekabete sürükler ve bu durum Barış ve Emir’i de karşı karşıya getirir. Bu kampanyanın sonucu, Barış ve Dicle arasında beklenmedik gelişmelere sebep olur. EGO Ajans’ın geleneksel yılbaşı partisi herkes için bir dönüm noktası olur. Beklenmedik olayların yaşandığı bu gecede, Dicle ve Barış yeni bir sayfa açarken, Kıraç hiç istemediği bir gerçekle yüzleşir.

MENAJERİMİ ARA 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Kıraç Özdal (Barış Falay)

Feris Dikmen (Canan Ergüder)

Çınar Bilgin (Fatih Artman)

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu)

Barış Havas (Deniz Can Aktaş)

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu)

Emrah Ayoğlu (Semi Sırtıkkızıl)

Gülin Yetik (Gamze Karaduman)

Beren Kahraman (Yaprak Medine)

Jülide (Nazlı Senem Ünal)

Bekir (Bedir Bedir)

Leyla (Pınar Ünsal)

Mayda (Aslı Mavitan)

Meral (Buse Sinem İren)

Ece (Duygu Şen)

Aydın (İdeal Beran Kotan)