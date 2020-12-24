Menajerimi Ara 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

Menajerimi Ara’nın 18. Bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı. Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara dizisi sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında. Nefes kesen sahneleriyle izleyicilerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Menajerimi Ara heyecan dolu yeni bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosuyla Star'da ekrana kaldığı yerden devam ediyor.



Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

‘Menajerimi Ara’, her Pazar saat 20.00’de Star’da…

MENAJERİMİ ARA 17. BÖLÜM FRAGMANI



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MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Mayda’nın sürpriz isteği Ego Ajans menajerlerini zor durumda bırakır. Feris’in yapacağı hamleler her şeyi daha da karmaşıklaştırır. Çınar, oyuncusunu magazincilerin dilinden kurtarmak için çeşitli yollar ararken bir yandan iş ve aşk arasında bir seçim yapmak zorundadır. Barış ve Dicle arasında başlayan oyun iki taraf için de büyük gelişmelere sebep olur. Feris’in, Emir ve Dicle ile ilgili aldığı karar ise herkes için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kıraç ve Serkan arasında geçmişin gizemli sır perdesi aralanırken bu durum Kıraç’ı büyük bir çıkmaza sokar. Mayda’nın Dicle’nin babası ile ilgili öğrendikleri ise merak konusudur.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.