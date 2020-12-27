Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Her pazar ekrana gelen dizide sürpriz isimler yer alıyor. Ego Ajansta işler kötüye giderken Mayda'nın yeni hamlesi olayların seyrini değiştiriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu bulunuyor. Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı nasıl? Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı çıktı mı?

MENAJERİMİ ARA 19. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

MENAJERİMİ ARA 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ego Ajans’ta durumlar kötüye giderken, Mayda’nın yapacağı hamleler ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Feris oyuncusunun ehliyet krizini çözmek için ilginç yöntemler denerken, Kıraç temsil ettiği senaristin yazdığı işleri satmak için sürpriz yollara başvurur.





Bir marka, kampanya yüzü tercihlerinde Feris ve Dicle’yi rekabete sürükler ve bu durum Barış ve Emir’i de karşı karşıya getirir.



Bu kampanyanın sonucu, Barış ve Dicle arasında beklenmedik gelişmelere sebep olur. EGO Ajans’ın geleneksel yılbaşı partisi herkes için bir dönüm noktası olur. Beklenmedik olayların yaşandığı bu gecede, Dicle ve Barış yeni bir sayfa açarken, Kıraç hiç istemediği bir gerçekle yüzleşir.