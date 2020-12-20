Menajerimi Ara 17. bölüm izleme linki! Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı yayında mı?

Menajerimi Ara 17. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara 17. bölümünde Feris’in, Emir ve Dicle ile ilgili aldığı karar yeni bir başlangıcın doğmasına sebep olur. Pazar günlerinin başarılı dizisinin oyuncuları arasında Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu bulunuyor. Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı yayında mı?

MENAJERİMİ ARA 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

MENAJERİMİ ARA 17. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

MENAJERİMİ ARA 17. BÖLÜM ÖZETİ!

Mayda’nın sürpriz isteği Ego Ajans menajerlerini zor durumda bırakır. Feris’in yapacağı hamleler her şeyi daha da karmaşıklaştırır. Çınar, oyuncusunu magazincilerin dilinden kurtarmak için çeşitli yollar ararken bir yandan iş ve aşk arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Barış ve Dicle arasında başlayan oyun iki taraf için de büyük gelişmelere sebep olur. Feris’in, Emir ve Dicle ile ilgili aldığı karar ise herkes için yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Kıraç ve Serkan arasında geçmişin gizemli sır perdesi aralanırken bu durum Kıraç’ı büyük bir çıkmaza sokar. Mayda’nın Dicle’nin babası ile ilgili öğrendikleri ise merak konusudur.