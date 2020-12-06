Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı gelecek bölümde yaşanacak olaraylara dair detaylı bilgi veriyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Her bölüm farklı ünlülerin yer aldığı dizide heyecanlı anlar yaşanıyor. Dicle, Serkan'a vereceği cevabı düşünürken Feris'in yapacağı hamle herkes için dönüm noktası olacak. Menajerimi Ara 15. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

MENAJERİMİ ARA 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dicle’nin, Serkan’ın teklifine cevabı merakla beklenirken, Feris’in yapacağı hamle hem ajans hem de Dicle için yeni bir dönüm noktası olur. Feris, oyuncusu Hülya’nın sette yaşadığı krizi çözmeye çalışırken onu bekleyen büyük tehlikeyi herkesten önce fark eder.

Kıraç, hem şarkıcı hem de oyuncu olan Murat Dalkılıç’ı ünlü bir yönetmenin filminde oynatabilmek için akıllara gelmeyecek ilginç bir yol dener. Peride’nin ajanstaki muhbiri bulmak için oynadığı oyun hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Çınar ise kendisini ailesinin yaptığı sürprizin ortasında bulur.

Dicle, Barış’la yaşadığı yüzleşme de yeni bir gerçekle sarsılır. Hakkında çıkan sansasyonel haberler taşları yerinden oynatırken Dicle’yi evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Serkan ve Kıraç, artık herkes için geri dönülmez bir savaşın içindedir.