Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 11. son bölümde neler oldu?

Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı dizinin ardından aranan konulardan oldu. Star Tv'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisi, dram ve komediyi harmanlayarak izleyici karşına çıkıyor. Türkiye'de bir ajansı konu alan Menajerimi Ara, birbirinden ünlü isimleri de ağırlıyor. Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

MENAJERİMİ ARA 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menajerimi Ara’nın bu haftaki bölümünde Aslı İnandık ve babasının hikayesi, Kıraç’ın Dicle’yle olan ilişkisindeki hatalarını fark etmesine sebep olur.

Canlı yayında İnandık ve babasının tartışmasına dayanamayıp müdahale eden Kıraç, ajanstaki herkesi şaşırtırken bir çocuğun babasız büyümesinin suçlusunun ancak babası olabileceğini dile getirmesi duygusal anlara sebep olacak.

Kadrosundaki usta oyuncuların yanı sıra genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları ile de dikkatleri çeken Menajerimi Ara’da Barış ve Emir arasındaki rekabet ise gittikçe kızışıyor.

Emir’in sahnede Dicle’ye ithafen romantik bir şarkı söylemesi, bu ikiliyi ilk kez beraber gördüğü andan itibaren içinde tehlike çanları çalmaya başlayan Barış’ı iyice çileden çıkartır. Barış ve Emir arasındaki iplerin gerileceği yeni bölüm, bu aşk üçgeninin akıbeti hakkındaki soru işaretlerini arttırırken, Dicle’nin nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.