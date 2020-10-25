Menajerimi Ara 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 10. son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Menajerimi Ara 11. bölüm fragmanı ilgi ile takip ediliyor. Her pazar Star Tv'de yayınlanan dizi Menajerimi Ara, farklı konusu ve oyuncuları ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Menajerimi Ara 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

MENAJERİMİ ARA 10. BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle’nin aklanmasını sağlar ancak Beren’le ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Ajanstan bir haberin daha sızmasıyla içerideki muhbir bir kez daha gerilimlere yol açar. Feris işiyle ilgili sürpriz bir krizin içine düşerken, Kıraç ise oyuncusu Buse’yi ‘Peri Masalım’ kadrosuna sokabilmek için her yolu dener. Çınar’la dışarı çıkacağı için heyecanla bekleyen Jülide bir sürprizle karşılaşır.

Beren’in yalanından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Barış ve Dicle her şeyi tatlıya bağlamışken, Emir’in yaptığı hamle Barış’ın duygularının karışmasına neden olur. Dicle’nin büyük sırrını bilen gizemli bir kişi yapacağı hamle ile Dicle’yi çok zor bir durumda bırakır.