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  3. Meltem Miraloğlu: Zamanı gelince her şeyi anlatacağım

Meltem Miraloğlu: Zamanı gelince her şeyi anlatacağım

Meltem Miraloğlu: Zamanı gelince her şeyi anlatacağım

80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenerek dikkatleri üzerine çeken ve aylardır magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Meltem Miraloğlu, çaresiz kaldığı için bu evliliği yaptığı ve boşanmak istediği haberlerine tepki gösterdi.

Meltem Miraloğlu, "Asılsız haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağım" dedi ve gerçekleri “zamanı gelince” anlatacağını şöyle dile getirdi: "Boşanma haberleri doğru değil. Aslında hakkımda çıkan hiçbir haber doğru değil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım."

'ŞUAN DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Yeni hayatından da bahseden Miraloğlu, "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum" dedi.


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