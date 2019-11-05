Meltem Miraloğlu Türkiye'ye dönüş şartını açıkladı!

Sosyal medya takipçilerinin, neden böyle bir tercih yaptığını sorması üzerine Miraloğlu 'Türkiye'de yıllardır iş gelmedi' dedi. Bir takipçisinin, “Yapım şirketlerinden teklif gelse Türkiye'ye döner misin” sorusuna karşılık da “Evet kesinlikle” cevabını verdi. Miraloğlu böylece ilk kez Türkiye'ye dönüş şartını da açıklamış oldu.

GÜLDÜREN DEDE SORUSU!

Öte yandan 32 yaşındaki Miraloğlu, 80 yaşındaki eşini ima ederek "Dedeyle aran nasıl?" diye soran bir takipçisine de 'gülen surat' emojisiyle karşılık verdi.