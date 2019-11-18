Meltem Miraloğlu 'Siz de beni anlayın' dedi, kendini böyle savundu!

Evliliğiyle günlerce konuşulan ve eleştirilen Miraloğlu, kısa süre önce boşanma kararı aldığı iddialarıyla yine adından söz ettirmişti. Ancak oyuncunun son paylaşımı herkesi şaşırtmıştı. Patrick ile arabada yolculuk yaptığı sırada video çeken Meltem, eşine "Beni seviyor musun?" diye sormuş, "Kesinlikle" yanıtını almıştı.

'SİZ DE BENİ ANLAYIN'

Bu video sonrası yine çok konuşulan Meltem Miraloğlu, Gel Konuşalım programından Cengiz Semercioğlu'na açıklamada bulundu. Miraloğlu, "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın" sözleriyle dikkat çekti.