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  3. Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Meltem Miraloğlu'nun eşi kimdir?

Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Meltem Miraloğlu'nun eşi kimdir?

Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli" Meltem Miraloğlu'nun eşi kimdir"

Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Meltem Miraloğlu kendinden 48 yaş büyük biri ile evlenmişti. İkinci Sayfa'nın haberine göre Miraloğlu boşanma kararı aldı. Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. İşte yanıtı..

Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? merak edilmeye başladı. Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Patrick isimli ABD vatandaşı bir adamla evlenmişti. Daha önce Hayat Devam ediyor isimli dizide çocuk gelin rolü ile tanınan Miraloğlu boşanma kararı aldı. Haberin ardından  Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. İşte yanıtı..

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987’de Diyarbakır’da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. İlk olarak “Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi” reklam filminde oynadı. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynadı.

Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

MELTEM MİRALOĞLU EŞİ

Amerikalı zengin 80 yaşında Patrick isimli bir vatandaşla evlendi.


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