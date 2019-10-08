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  3. Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu'nun eşinin yaşı duyanları şaşırttı!

Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu'nun eşinin yaşı duyanları şaşırttı!

Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında" Meltem Miraloğlu'nun eşinin yaşı duyanları şaşırttı!

Ses sanatçısı Onur Akay, ABD’ye yerleşen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu’nun, 80 yaşında zengin bir Amerikalı ile evlendiğini açıkladı. “Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında?” soruları bu haberin ardından araştırılmaya başlandı. Hayat Devam Ediyor dizisi ile tanınan Meltem Miraloğlu ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

“Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında?” sorusu magazin gündeminde yer almasının ardından araştırılıyor. Ses sanatçısı Onur Akay, ABD’ye yerleşen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu’nun, 80 yaşında zengin bir Amerikalı ile evlendiğini açıkladı. Meltem Miraloğlu, 13 Ocak 1987 yılında Diyarbakır’da doğdu. “Hayat Devam Ediyor” dizisi ile ekranlar ile tanışan güzel oyuncu gösterdiği başarıdan dolayı “En iyi Drama” ödülüne layık görülmüştü.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Meltem Miraloğlu, 13 Ocak 1987 yılında Diyarbakır’da doğdu. Güzel oyuncu 2 yaşında iken ailesinin geçimsizlik nedeni ile İstanbul’a gelmiştir. Küçük yaşlarından beri oyuncu olmak isteyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur.

“Hayat Devam Ediyor” dizisi ile ekranlar ile tanışan güzel oyuncu gösterdiği başarıdan dolayı “En iyi Drama” ödülüne layık görülmüştür. Fiziği ile de oldukça fazla derecede ilgi çeken başarılı oyuncunun yüzü 15-18 yaşları arasında genç bir kızın yüzünü anımsatmaktadır.

1,70 boyuna sahip olan güzel oyuncu herkesin beğenisini kısa sürede toplamıştır. Hayatına oyunculukla devam eden güzel oyuncu Meltem Miraloğlu, “Adını Kalbime Yazdım” adlı dizide “Dicle” karakterini canlandırdı.

Sekerat Son filminde rol aldı.

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