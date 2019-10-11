Meltem Miraloğlu için çarpıcı sözler! 'Bu aşk dolar kokuyor'

Barış Kocaoğlunun yazısı şöyle:

BU AŞK BURAM BURAM DOLAR KOKUYOR

"Bu hafta magazin gündemine kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı bir kişiyle evlenen Meltem Miraloğlu oturdu. Bu konuyu tabii ki konuştuk kendi aramızda. Genç bir kadın kendinden büyük, hem de çok büyük biriyle evlenirse bunu herkes konuşur hele de ünlü ise bu kişi... Kim ne derse desin bunun aşk evliliği olduğuna inanan var mı Allah aşkına. Eğer 80 yaşında biriyle evlenirseniz ve bu adam oldukça zenginse işin sonu parayla bağlantılıdır mutlaka. Tabii ki 80 yaşında birini sevebilir, saygı duyabilirsin ama aşık olmazsın. Hele ki parası yoksa hiç olmazsın. İnsanlar şunu dese hayatımı devam ettirmek için böyle bir şey yaptım inanın daha inandırıcı olur bu evlilikler çünkü uzaktan bakınca hiç aşk göremiyoruz biz..."

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