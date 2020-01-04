Meltem Miraloğlu evden kaçtı mı? Sessizliğini bozdu!

"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, birkaç ay önce Patrick isimli 80 yaşındaki Amerikalı iş insanıyla evlenmiş, bu haberle günlerce magazin sayfalarında konuşulmuştu. Ancak oyuncunun geçtiğimiz günlerde evden kaçtığı iddia edilmiş, bu haber herkesi şaşırtmıştı.

'ARAMIZ İYİ'

Meltem Miraloğlu hakkında çıkan iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Oyuncu, "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" dedi.