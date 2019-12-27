Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi Patrick'e daha fazla dayanamadı! Evden kaçtı

"Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden 'Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim' diyerek kaçtı.

TEKLİFİ REDDETTİ, TAKSİYLE KAÇTI

İddiaya göre Meltem Miraloğlu kocasına yalan söyleyerek; "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" dedi. Patrick buna inanmayarak Meltem Miraloğlu'na bir sözleşme imzalattı ve Chicago'ya götürmeyi teklif etti. Fakat Miraloğlu bu teklifi kabul etmedi, taksiye binerek evden kaçtı.