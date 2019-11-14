Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki ABD'li eşi Patrick'ten boşanma kararı aldı!

Dedesi yaşındaki ABD'li Patrick ile Amerika'da evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, bu evlilikle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Vatandaşlık ve para için evlendiği haberleriyle sık sık gündeme gelen 32 yaşındaki Miraloğlu'yla ilgili son olarak flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

BOŞANIYORLAR!

2. Sayfa programına bağlanan ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun Patrick'e boşanma davası açtığını iddia etti. Akay, programda şunları söyledi: "Meltem bu evlilikte mutlu değildi. Çevresine 'mecbur kaldım, çaresizlikten yaptım' diyormuş. Sürekli ağlıyormuş. Şimdi de boşanmaya karar vermiş ve dava açmış. Polis aracıyla evden çıkacakmış, ancak Türkiye'ye dönmeyecekmiş. Öte yandan Patrick boşanmak istemiyormuş."