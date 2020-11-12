Melisa Şenolsun'un reklam kazancı dudak uçuklattı

Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Umut Evirgen’le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Melisa Şenolsun'nun iş hayatında da yüzü gülüyor.

500 BİN TL ALDI

Takvim'in haberine göre; bir teknoloji firmasının reklamlarında oynayan Şenolsun'un, 500 bin lira kazandığı iddia edildi. Hem aşk hem de iş hayatında yüzü gülen Şenolsun, 60 saniyelik reklamda saniye başına yaklaşık 8 bin 300 kazandı.

Telefon tanıtan 24 yaşındaki oyuncu, 1 dakikalık reklamdan adeta servet kazandı.