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12 Kasım 2020 Perşembe 16:05 | Son Güncelleme:

Melisa Şenolsun'un reklam kazancı dudak uçuklattı

Melisa Şenolsun'un reklam kazancı dudak uçuklattı

Atiye dizisiyle son olarak dijital ekranda boy gösteren oyuncu Melisa Şenolsun'un, 1 dakikalık reklam karşılığında mini bir servet kazandığı iddia edildi. Şenolsun'un aldığı rakam dudak uçuklattı!

Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Umut Evirgen’le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Melisa Şenolsun'nun iş hayatında da yüzü gülüyor.

500 BİN TL ALDI

Takvim'in haberine göre; bir teknoloji firmasının reklamlarında oynayan Şenolsun'un, 500 bin lira kazandığı iddia edildi. Hem aşk hem de iş hayatında yüzü gülen Şenolsun, 60 saniyelik reklamda saniye başına yaklaşık 8 bin 300 kazandı.

Telefon tanıtan 24 yaşındaki oyuncu, 1 dakikalık reklamdan adeta servet kazandı.

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