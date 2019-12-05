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  3. Melisa Şenolsun yeni imajıyla Hülya Avşar'a benzetildi! O benzerlik sosyal medyayı salladı

Melisa Şenolsun yeni imajıyla Hülya Avşar'a benzetildi! O benzerlik sosyal medyayı salladı

Melisa Şenolsun yeni imajıyla Hülya Avşar'a benzetildi! O benzerlik sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, perçem kestirerek imaj değiştirdi. Yeni imajıyla sosyal medyayı sallayan Şenolsun, Hülya Avşar'ın gençliğine benzetildi.

Benzetmeyle ilgili 2. Sayfa kameralarına konuşan Şenolsun, "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi.

Ayrıca Melisa Şensolun, çok konuşulan kıyafetiyle ilgili olarak da, "Herkesin beğendiği bir şeyi giymek zorunda değiliz. Ben kendi beğendiğim şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Çok beğendim, severek giydim" ifadelerini kullandı.


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