04 Kasım 2020 Çarşamba 08:41 | Son Güncelleme:
Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen'in el ele yolculuğu
Umut Evirgen, oyuncu Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırdıktan sonra yine bir oyuncu olan Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Taze sevgililer, önceki gün Baltalimanı'ndaydı.
Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, önceki akşam sevgilisi ile trafikte görüntülendi. Aracın arka koltuğunda oturan sevgililer, kendilerini görüntüleyen muhabirlere tepkisiz kaldı. İkili, el ele yolculuklarına devam etti.