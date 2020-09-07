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  3. Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele
07 Eylül 2020 Pazartesi 11:10 | Son Güncelleme:

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele

Tuba Büyüküstün'den ayrıldıktan sonra gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptıran Umut Evirgen, sevgilisiyle Nişantaşı'nda ilk kez el ele görüntülendi.

Ünlü işletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün’le 3 yıllık ilişkisini noktaladıktan kısa süre sonra bir başka oyuncuyla; Melisa Şenolsun’la aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran çift, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

RUTİN DOKTOR KONTROLÜ

İlk kez el ele görüntülenen âşıklar, “Rutin doktor kontrolümüz vardı, şimdi gidiyoruz” dedi. Yönetmenlik yaptığı filmlerle adından söz ettirmeye başlayan Umut Evirgen, “Melisa Hanım’la bir proje gelir mi?” sorusuna da “Magazine girmeyelim” diye yanıt verdi. (Kelebek)

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