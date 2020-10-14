Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in aşkı evlilik yolunda

Ünlü işletmeci Umut Evirgen, oyuncu Tuba Büyüküstün'le olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında noktalamıştı. Evirgen, Ağustos'ta ise gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptırdı. Birlikteliklerini sosyal medyadan duyurup olay yaratan mutlu çift, çıktıkları Ege tatilinde çekilen pozlarını da Instagram'da yayınlamıştı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; yaz tatilinden sonra İstanbul'un çeşitli noktalarında sık sık el ele görüntülenen ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte yaşama kararı aldı. Kadıköy Moda'da yaşayan 24 yaşındaki güzel oyuncu, birkaç gün önce Umut Evirgen'in Emirgan'daki lüks evine taşındı. Şenolsun'un toparlanmasına ise işletmecinin çalışanları yardım etti.

Şenolsun, 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan sonra 1,5 sene hayatına kimseyi almamıştı.