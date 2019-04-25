Melisa Aslı Pamuk Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk mı yaşıyor?

Futbolcu-oyuncu aşklarına bir yenisinin daha eklendi. Çarpışma dizisinin başrol oyuncularından Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz haftalarda 10 yıllık sevgilisi Tolga Sala'dan ayrılmıştı. Güzel oyuncunun kalbini, daha önce Demet Özdemir'le adı aşk dedikodularına karışan ünlü Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'a kaptırdığı öne sürüldü.



Magazin Burda'nın haberine göre sosyal medyadan da birbirini takip eden ikilinin peş peşe önce Yeniköy'de bir restoranda, ardından İstinye Park'ta başbaşa yemek yediği öğrenildi. Oğuzhan Özyakup'un eski kız arkadaşı Demet Özdemir ile Melisa Aslı Pamuk Kurt Seyit ve Şura'da birlikte kamera karşısına da geçmişti.



MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Aslen Türk kökenli olan Pamuk, Amsterdam Üniversitesi Psikoloji bölümünde okurken Türkiye’ye kesin dönüş yapması sonucu okulunu tamamlayamamıştır. Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur.

Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde “Temel Oyunculuk” dersleri alan Melisa Aslı Pamuk’un oyunculuk kariyeri Her Sevda Bir Veda dizi ile başladı. Ardından Yer Gök Aşk, Kurt Seyit ve Şura ile devam etmiş ve Kara Sevda dizisindeki başarılı performansıyla aranan oyuncular arasındaki yerini almıştır. Melisa Aslı Pamuk şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Çarpışma’ dizisinde Cemre Gür karakterine hayat veriyor. Melisa Aslı Pamuk 1.76 metre boyunda 58 kilo ve Koç burcudur.











