Melisa Aslı Pamuk ve Onur Tuna 'MucIze Doktor' teklifi

‘The Good Doctor’ dizisinin, ‘Mucize Doktor’ adı ile Türkiye’ye uyarlanacağı projenin cast çalışmaları belli olmaya başladı. Başrolünde Taner Ölmez’in yer alacağı MF Yapım imzalı proje için sürpriz isimlerin kapısı çalındı. ‘Çarpışma’ dizisi final yapan Melisa Aslı Pamuk ile en son ‘Yasak Elma’da rol alan Onur Tuna’ya teklif götürüldü. Çarpışma’daki performansıyla oyunculuk da iddiasını gözler önüne seren Melisa Aslı Pamuk, bugünlerde yapımcılarla toplantı halinde. İki tarafta şartlarda anlaşırsa yeni sezon için el sıkışacak. İki oyuncunun da geçen sene rol aldıkları dizi, sezona damga vuran yapımlar arasında olmayı başarmıştı. Bir uyarlamada rol alacak olan Melisa Aslı Pamuk’un ise farklı bir rolle seyircisinin karşısına çıkacağı için heyecanlı bir proje olabileceğini yakın çevresiyle paylaşıyor.