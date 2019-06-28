Melisa Aslı Pamuk asker yolu gözlüyor

Melisa Aslı Pamuk, askerdeki aşkı Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup’un yolunu gözlüyor. Yaz ortasında yüzük takacakları konuşulan ikiliden Pamuk’un annesi de önceki gün ilişkiye onay vererek ‘Evlilik yakın’ dedirtti.

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la aşkı evlilik yolunda ilerleyen Melisa Aslı Pamuk, şafak saymaya başladı. Güzel oyuncu, bedelli askerlik için yaklaşık iki haftadır Çorum'da olan Oğuzhan Özyakup'un yolunu gözlüyor