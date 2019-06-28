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Melisa Aslı Pamuk asker yolu gözlüyor

Melisa Aslı Pamuk asker yolu gözlüyor

Çarpışma dizisinde canlandırdığı karakter ile büyük çıkış yakalayan Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz gün alışveriş yaparken görüntülendi. Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup'ın önümüzdeki ay yüzük takacakları iddia edildi.

Melisa Aslı Pamuk, askerdeki aşkı Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup’un yolunu gözlüyor. Yaz ortasında yüzük takacakları konuşulan ikiliden Pamuk’un annesi de önceki gün ilişkiye onay vererek ‘Evlilik yakın’ dedirtti.

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la aşkı evlilik yolunda ilerleyen Melisa Aslı Pamuk, şafak saymaya başladı. Güzel oyuncu, bedelli askerlik için yaklaşık iki haftadır Çorum'da olan Oğuzhan Özyakup'un yolunu gözlüyor

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