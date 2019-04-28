Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli?

Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında? Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Melisa Aslı Pamuk magazin gündemindeki yerini aldı. Bu gelişmenin ardından Melisa Aslı Pamuk kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Melisa Aslı Pamuk son zamanlarda Show TV dizisi Çarpışma ile dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gün katıldığı etkinlikte pembe takım elbisesiyle göz doldurdu. Meslektaşı Demet Özdemir'in eski sevgilisi Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile adı anılan güzel oyuncu, iddiaları yalanlamadı. Bu yöndeki sorulara gülmekle yetinen Pamuk, ısrarlı sorular karşısında, "Ben özel hayat konuşmuyorum" dedi.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Aslen Türk kökenli olan Pamuk, Amsterdam Üniversitesi Psikoloji bölümünde okurken Türkiye’ye kesin dönüş yapması sonucu okulunu tamamlayamamıştır. Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur.

Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde “Temel Oyunculuk” dersleri alan Melisa Aslı Pamuk’un oyunculuk kariyeri Her Sevda Bir Veda dizi ile başladı. Ardından Yer Gök Aşk, Kurt Seyit ve Şura ile devam etmiş ve Kara Sevda dizisindeki başarılı performansıyla aranan oyuncular arasındaki yerini almıştır. Melisa Aslı Pamuk şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Çarpışma’ dizisinde Cemre Gür karakterine hayat veriyor. Melisa Aslı Pamuk 1.76 metre boyunda 58 kilo ve Koç burcudur.











