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  3. Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a imalı gönderme!

Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a imalı gönderme!

Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a imalı gönderme!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı. Ayrılığın ardından Bodrum'a giden Sütşurup, plajda çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Fotoğrafa yazdığı "Hayatını tadını çıkart, çünkü provası yok" yazısının Mustafa Sandal'a gönderme olduğu iddia edildi...

Mustafa Sandal'la ilişkisini bitiren Melis Sütşurup'un Bodrum'da plajda çekilmiş fotoğrafını Instagramdan paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı imalı sözlerin Mustafa Sandal'a olduğu iddia edildi.  

Mustafa Sandal'la Melis Sütşurup, 6 ay süren ilişkilerini geçtiğimiz hafta sonlandırmıştı. İlişkinin bitmesinin ardından Mustafa Sandal bir röportajında "Melis ile keyifli vakit geçirdik" demişti. Bu sözler Melis Sütşurup'u kızdırmıştı. Karşılıklı yapılan açıklamalarla ikilinin arası daha da gerilmişti.

İmalı gönderme!

Yaşananların ardından Melis Sütşurup, Bodrum'a moral depolamaya gitti. Plajda çekilmiş bir fotoğrafını da Instagram'dan paylaştı. Fakat sosyetik güzelin fotoğrafın altına yazdığı not dikkat çekiciydi. Şütşurup ingilizce olarak, "Hayatını tadını çıkart, çünkü provası yok" yazdı. Bu sözlerin Mustafa Sandal'a gönderme olduğu iddia edildi.

İşte o paylaşım:

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