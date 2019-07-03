Melis Sütşurup'tan açıklama geldi! 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Sandal'dan ayrıldı mı?

Çift, 9 Haziran'da ABD'ye gitmişti. Fakat Melis Şütşurup apar topar İstanbul'a döndü. Çiftin Amerika'da tartıştığı ve bu nedenle sosyetik güzelin Türkiye’ye geldiği duyumları vardı. Yaklaşık 7 aydır gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdüren ikilinin sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakması "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

MELİS SÜTŞURUP’UN İTİRAFI

Birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkarmalarına “Teknik hata” diyen Mustafa Sandal’ın tam tersine Melis Sütşurup’tan ayrılık itirafı geldi. Oğlu Yiğit'le Akmerkez'de görüntülenen Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'la ayrıldıklarına yönelik sorulara "Evet doğru, ama yanımda oğlum var ve bu konuları konuşmak istemiyorum teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi. Melis Sütşup'un ricasını kırmayan gazeteciler röportajı yarıda bıraktılar. Sütşurup da oğlu ile alışverişine devam etti.