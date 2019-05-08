Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup beraber mi?

Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce hesabından paylaştığı video ile yeni bir aşka yelken açtığını takipçilerine müjdelemişti. Sandal’ın 20 yaş küçük sevgilisi ile gittiği bir yemekte çekilmiş fotoğrafı magazin gündeminde yer almıştı. 2019'un Ocak ayında manken Melis Şütşurup (30) ile birlikteliğe başlayan Mustafa Sandal (49), yeni sevgilisiyle ilk kez ele ele görüntülendi. Peki Sandal'ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup 29 yaşında ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapmıştır. Detaylar haberimizde sizlerle.

MUSTAFA SANDAL İLE BERABER Mİ?

2019'un Ocak ayında manken Melis Şütşurup (30) ile birlikteliğe başlayan Mustafa Sandal (49), yeni sevgilisiyle ilk kez ele ele görüntülendi

Mustafa Sandal (49), yeni sevgili Melis Şütsurup ile ilk kez el ele görüntülendi. Nişantaşı'nda objektiflere takılan ikili, yağan yağmura aldırış etmeden romantik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Mustafa Sandal yaşadığı şaşkınlığı kendisini görüntüleyen muhabire "Seni gidi gidi" diyerek ifade etti.

Daha önce hesabından paylaştığı video ile yeni bir aşka yelken açtığını takipçilerine müjdeleyen Mustafa Sandal bu defa kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi ile gittiği bir yemekte çekilmiş fotoğraf ile gündemde yer almıştı.

Mustafa Sandal’ın yakın arkadaşı kendi sosyal medya hesabından ikiliyle birlikte çıktıkları yemeğe ait fotoğrafları paylaşınca, ünlü çiftin yan yana görüldükleri ilk kare ortaya çıktı.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Melis Sütşurup 29 yaşında ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu vardır.

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Sandal'ın annesi Adanalı babası ise Erzincan kökenlidir. İlköğrenimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Léman Koleji'ne gitti. Üniversite eğitimini ABD'deki New Hampshire Üniversitesi'nde okumaya başladı. 1996'da Londra'ya yerleşen sanatçı Amerika'da yarım bıraktığı işletme eğitimine American College of London'da devam etti. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Mustafa Sandal, profesyonel müzik yaşamına İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda başladı. 1994 Temmuz'unda ilk albümü Suç Bende'yi çıkardı. 1996 Haziran'ında Gölgede Aynı adındaki bütünüyle kendi yapımı olan ikinci albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. 1996 yılında Türkiye'de en çok satan albüm olan Gölgede Aynı 3 milyon 600 bin satış rakamına ulaştı.

Bir süre eğitim için Londra'ya giden Mustafa Sandal, 1998'de üçüncü albümü 'Detay'ı çıkardı. 2000 Haziran'ında Akışına Bırak adlı dördüncü albümünü çıkaran şarkıcı, 2002'de Erol Köse Production etiketiyle çıkardığı Kop adlı albümü yılın en çok satan ikinci albümü oldu.

Halen müzik yaşamına devam eden Mustafa Sandal Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, İzel, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi ve 2000'li yıllarda da single ve albüm çalışmalarına devam etti.

Müziğin yanı sıra sinema ile de ilgilenen Mustafa Sandal, 1995 yılında Bay E adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında vizyona giren New York'ta Beş Minare'de başrol oynayan Sandal, 2011 yılında TRT1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide başrol oynadı. 2012 yılında O Ses Türkiye adlı yarışma programında jüri üyesi olan Mustafa Sandal, 2015 yılında Rising Star Türkiye adlı Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada da jüri üyesi olarak yer aldı.

13 Ocak 2008'de Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evliliği 6 Haziran 2018'de sona erdi. Ünlü şarkıcının bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu olmuştur.