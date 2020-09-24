Melis Sezen Sadakatsiz dizisi için imaj değiştirdi. Oyuncu yeni dizisi için kızıl olan saçlarını sarıya boyattı. Melis Sezen yeni sezonda yeni imajı ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun olan Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Yasemin karakterine hayat verdi. Melis Sezen, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Yay burcudur.



