Melis İşiten eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nu silmeye kıyamadı!

Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu çifti, 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl temmuz ayında bitirme kararı aldı. Yaşadıkları ayrılığa rağmen birbirleri hakkında son derece duygusal satırlar yazan çiftten Melis İşiten, boşanmalarının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

İşiten, takipçisinin kendisine yaptığı, “Uraz silmiş seninle olan fotoğraflarını sen neyi bekliyorsun? Artık sen de kendi hayatında bak bence…” yorumuna kayıtsız kalmadı ve uzun yazı kaleme aldı. Ünlü oyuncu şunları yazdı:

'BEN BÖYLE BİR KADINIM'

“Belki bakış açına yeni bir yol çıkar diye yazmak istedim sana… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler. Ben böyle bir kadınım. Güzel şeyler hayal ediyorsun benimle ilgili, sadece bunu sürdürüp hayal kırıklığına uğramanı istemediğim için yazıyorum.

Benim sırtımda küçükken geçirdiğim bir operasyon sebebiyle boydan boya bir izim var ve onu çok seviyorum. Görsen, Melis estetik ameliyattan korktuğu ya da bunun çirkinliği ile yüzleşemediği için sildirmiyor dersin muhtemelen ama hayır. Ben ona sahip olmayı, acısını hatırlayın bugün sahip olduğum sağlığıma şükrediyorum.

Yani bazen sadece ben olduğum için böyledir. Umarım boşa yazmamışımdır ve bakış açını azıcık kaydırabilmişimdir.”