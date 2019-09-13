Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli'den ağza alınmayacak sözler! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Kısmetse Olur yarışmacılarından Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kısmetse Olur programında 1. olan Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç programda evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Batuhan ve Nur geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldı ve evliliklerini bitirdi. Betkayan’ın Youtube kanalında yayınladığı videoda söyledikleri Cimilli’yi oldukça kızdırdı. Batuhan Cimilli’nin yayınladığı tehdit dolu videonun ardından ikili bir magazin programında karşı karşıya geldi.

MELİS BUSE BETKAYAN VE BATUHAN CİMİLLİ KARŞI KARŞIYA!

Kısmetse Olur programında 1. olan Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç programda evlenerek hayatlarını birleştirmişti. İkilinin bu evliliğinden bir de çocukları oldu. Batuhan ve Nur geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldı ve evliliklerini bitirdi.

Batuhan Cimilli bu süreçte sosyal medyanın gündemine oturdu. Aynı programda tanıştığı Melis Buse Betkayan’la birbirine girdi. Betkayan’a çok ağır hakaret ve tehditlerde bulunan Cimilli bu sözleriyle büyük tepki aldı.

İkili canlı yayında bir programda karşı karşıya geldiler. Cimilli, “Benim eşime ve çocuğuma da hakaretler ediliyor. Onlar neden hiç konuşulmuyor.” dedi.

Melis Buse Betkayan, “Senin kızına bir adam böyle yapsa tepkin ne olurdu?” dedi.

İkilinin hakaretlerinden dolayı yayın sürekli kesildi.

Batuhan Cimilli, "Hakkımızda para ve ev için evlendiler' diye yorumlar yapıldı. Biz bunun için evlenmiş olsak bir sene evli kalır çocuk da yapmaz boşanırdık. Ben Melis'in açıklamalarını duyunca cinnet geçirdim. Yanımda olsa çok farklı şeyler olurdu. Melis öyle şeyler söyledi ki ben sizi arayarak kendimi size ifade etmek istedim." açıklamasında bulundu.